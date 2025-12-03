İBB burs sonuçları için bu tarihe dikkat! İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler 10 günü geride bırakırken bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Heyecan katsayısı her geçen gün artarken "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.