İBB davasında Ekrem İmamoğlu'ndan reddi hakim talebi

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105'i tutuklu toplam 402 sanık bugün ilk duruşma için hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 8 aylık sürecin sonunda hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "suç örgütü kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurumlarını zarara uğratma" gibi çok sayıda suçlama yer aldı.

Savcılık, İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ederken, dosyada toplam 143 ayrı suç eylemi ve milyarlarca liralık kamu zararı iddiasında bulunuldu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, usule ilişkin söz aldı.

Reddihakim talebi

Avukat Demir, mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığını yitirdiğini belirterek, reddihakim talebinde bulundu. İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz de sanık savunmalarının sırasını, duruşma salonunun kapısına asılan listeyle öğrendiklerini, ölçülülük konusunda heyete güvenmediklerini ifade ederek, yargı ilkelerine uymadıkları iddiasıyla mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi.

Bazı sanık avukatları ise reddihakim talebi karara bağlanmadan duruşmaya devam etmenin usule aykırı olduğunu belirterek, talebin karara bağlanmasını istedi. Duruşma, yarın devam edecek.