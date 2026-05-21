İBB davasında savcıdan 5 sanık için tahliye talebi

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla açılan davanın 41’inci duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda devam etti. Duruşmada, tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa’nın avukatının savunmasının ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, İBB iş analisti Iraz Bayrak, CHP bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ile eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un mevcut delil durumu, tutuklu bulundukları süre ve üzerlerine isnat edilen suçların niteliği dikkate alınarak tahliye edilmelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 72 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin sürmesini istedi.