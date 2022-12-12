İBB Kent Lokantası'nın üçüncüsü açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik açtığı "Kent Lokantası"nın üçüncüsü Sultanbeyli'de hizmete girdi.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenciler ile bir araya gelerek yemek servisi yaptı.

Burada öğrencilerle yemek yiyen İmamoğlu, daha önce hizmete giren Kent Lokantalarından şimdiye kadar 170 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Kent Lokantalarında sabit fiyatla hizmet verildiğini kaydeden İmamoğlu, "Özellikle öğrencilerin çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Buna katkı sunmak bizi mutlu ediyor. Türkiye'de önemli bir geçim sorunu var. Bu konudaki temel fedakarlık, bizim gibi devletin önemli kurumlarına düşüyor. Biz de cesaretle kararlar alıp yol yürüyoruz. Kent lokantalarının kapasitesine göre gelen yemekler erkenden bitiyor. Bu da insanlarımızın böyle bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunun göstergesi." diye konuştu.

Bu lokantaların sayısını artırmayı hedeflediklerini ve hedef kitlelerinin öğrenciler ile işçiler olduğunu aktaran İmamoğlu, "Mümkün olduğu kadar bu fiyatları koruyup insanlarımıza katkı vermek istiyoruz. İnsanlarımızın hep beraber zenginleşmesini istiyoruz." dedi.

İmamoğlu daha sonra çalışanlar ve vatandaşlara fotoğraf çektirdi.

Günlük 700 kişilik kapasitesi olan lokantada, 4 çeşitten oluşan menü 29 liradan satılacak.