İBB Meclisi'nde İSKİ için 'zam' ve 'güncelleme' tartışması

09 Ekim 2018

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin oturumunda İSKİ tarafından sağlanan suya zam yapıldığı tartışması yaşandı.

CHP'li Meclis üyelerinin suya zam yapıldığına ilişkin gündeme getirdiği bir soru önergesi üzerine konuşan AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Ömer Şahan, İSKİ'nin su fiyatlarına herhangi bir zam yapmadığını söyledi.

Soru önergesinin yanlış değerlendirmelere yol açtığını belirten Şahan, İSKİ abonelerinin yüzde 89,3'nün konut abonesi olduğunu, bu abonelerin yüzde 69,3'ünün 14 metreküpün altında su kullandığını ifade etti.

Daha önce gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında indirim yapıldığını hatırlatan Şahan, "Bunun dışında herhangi bir zam uygulanması yapılmadı. İstanbul'da su fiyatlarının mevcut durumunun son haliyle İSKİ'nin internet sitesinde düzenli bir şekilde tüm yurttaşlarımız takip edebilir. Su konusu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı indirimle gündeme geldi. Anladığım kadarıyla arkadaşlarımız da bunun üzerine önerge verdiler. Ankara'daki yüzde 17'lik indirimden sonra Ankara'da 10 metreküpe kadar su faturası 62,4 lira. İstanbul'da konutlarda kullandığımız suyun faturası ise 48,8 lira. Yani yüzde 22 daha ucuz." dedi.

İş yerlerinde kullanılan suyun yüzde 23 oranında daha ucuz olduğunu kaydeden Şahan, "Resmi daireler için bu rakam yüzde 47'ye kadar düşüyor. Yani İstanbul'da su daha uygun. İstanbul'un büyüklüğü, suyun buraya geliş serüveninin ne kadar uzun olduğu göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'daki su fiyatlarının gerçekten çok uygun olduğu ve herhangi bir zam yapılmadığı görülecektir. Bunun kayıtlara geçirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP İBB Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise suya yapılan zam meselesinin Ömer Şahan'ın dile getirdiği gibi olmadığını savundu.

Her ay düzenli olarak enflasyon oranındaki zammın faturalara yansıtıldığını aktaran Balyalı, "İSKİ, İGDAŞ, BOTAŞ ve diğer kurumlar bir özel zam oranı açıklamasına gerek yok. Çünkü her ay düzenli olarak enflasyon oranında zam faturalara yansıtılıyor. İSKİ'nin internet sitesine girdiğimizde orada fiyatları aylık ve yıllık olarak görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balyalı, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse, 10 metreküp kullanan vatandaşlarımız için 1 Ocak 2018 tarihinde suyun fiyatı 4,37 liraymış. Eylül ayına geldiğimizde bu rakam 4,88 liraya ulaşmış. 5 Ekim tarihi itibarıyla 5,16 liraya gelmiş. Kasım ayında muhtemelen enflasyonun artmasıyla bu rakam, 6 lira gelecek. Zaten burada çok ciddi olarak kendi içinde düzenli bir fiyat artışı var. Bu da düzenli bir aylık artışı ifade ediyor. İtiraz eden arkadaşlarımız 2016 yılı ile bugünkü su fiyatını karşılaştırabilirler. O yüzden durum, aslında meselenin nasıl gösterilmek istenmesiyle ilgilidir."

CHP'li Tarık Balyalı, ülkede enflasyon oranın son aylarda yüksek çıktığını hatırlatarak, önümüzdeki dönemde İSKİ'nin su fiyatlarında çok ciddi artışların olacağını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu açıklamanın ardından tekrar söz alan Ömer Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zam demek bir artıştır. Fiyatların TEFE- TÜFE oranında güncellenmesi başka bir şey, fiyatlarının arttırılması başka bir şeydir. Bunların (CHP'lilerin) baktığı yer ile bizim baktığımız yer ayrı tabii ki. 2015 ile 2018 Ağustos dönemi arasında TÜFE'deki enflasyon oranı yüzde 39,3. Bizim İSKİ fiyat güncellememiz yüzde 22,5. En son olarak da fiyatlarda indirim yaptık. Zam yok. Büyükşehirlerdeki en uygun su fiyatı bizde. Rakamları da söyledim. Kayıtlara geçsin diye söz aldım ve bilgilendirme yaptım."

Kaynak: AA