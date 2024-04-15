İBB Meclisi'nde seçim: 1. ve 2. başkanvekilleri oylandı: CHP'nin adayı Aslan ve Gökkuş seçildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ilk toplantısında birinci başkanvekilliği seçimi de yapıldı. CHP'nin adayı Nuri Aslan 184 oy olarak birinci başkanvekili seçildi. Yine CHP'nin adayı Faruk Gökkuş 182 oyla ikinci başkanlık görevine geldi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilk encümen toplantısı bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nin ilk toplantısında biricin başkanvekilliği seçimi de yapıldı.
Ekrem İmamoğlu, birinci başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Nuri Aslan'ın 184 oyla kazandığını açıkladı. AK Parti'nin adayı Ahmet Bilal Kıymaz ise 129 oyla ikinci sırada yer aldı.
İkinci başkanvekili seçimini de yine CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 182 oyla kazandı. AK Parti'nin adayı Faruk Gökkuş 117 oyla ikinci sırada yer aldı.