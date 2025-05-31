Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği dört farklı soruşturma kapsamında aralarında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar'ın da bulunduğu belediye başkanları hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de hakkında gözaltı kararı verilen belediye başkanları arasında yer alıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı var.

5. dalga operasyon hangi isimler hakkında gözaltı kararı var?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, İBB İştiraki Ağaç Aş. Genel Müdürü Ali Sukas CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu CHP PM üyesi Baki Aydöner, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve İBB Genel Sekreter yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı...