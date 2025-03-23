İBB soruşturması kapsamında kararlar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 92 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mahkemeden ilk kararlar açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında ise serbest bırakıldı.

Kimler tutuklandı?

Yolsuzluk soruşturması

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı. Ayrıca Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon sahibi Eyüp Subaşı, Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü Serdal Taşkın, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Umut Şenol, Mehmet Ali Çalışkan, Ertan Yıldız ve iş insanları Ali İlbak, Yusuf İlbak, Ali Nuhoğlu, Serdar Haydanlı hakkında da tutuklama kararı çıktı.

İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay, BVA Reklam AŞ kurucusu Ahmet Köksal, Vegavizyon Reklamcılık yöneticisi Kamil Timur Delibaş, Reklamarea yöneticisi Alper Aydın ve Mete Sarıaltun da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Serdar Öztürk, Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı Mustafa Nihat Sütaş, Ahmet Çiçek ve Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım ile Süleyman Atik de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yolsuzluk soruşturmasında bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, sanatçı Ercan Saatçi ve iş insanı Ahmet Palazoğlu bu isimler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Birsen Şahin, Alperen Aydın, Alihan Aydın, Canan Münüklü ve Vahit Doğan da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Terör soruşturması

Öte yandan, terör soruşturması kapsamında da bazı isimler hakkında tutuklama kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan bu kapsamda tutuklandı. Terör soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.