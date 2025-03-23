Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Terör' soruşturmasında ise savcılığın Ekrem İmamoğlu'na yönelik tutuklama talebi reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın red kararına da itiraz edeceği öğrenildi.

Savcılık açıklaması ile karar kesinleşti

İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararı verildiği yönündeki haberler, haberin ajanslar tarafından servis edilmesinden kısa bir süre kararın "henüz kesinleşmemesi ve kesin olarak açıklanmaması" gerekçesiyle başsavcılık kaynakları tarafından yalanlanmıştı.

Başsavcılığın açıklamasının ardından kesin karar saat 12.20'de verildi. İmamoğlu, kendisine yöneltilen 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanırken 'terör' suçlamasından serbest bırakıldı. Kararların İmamoğlu'nun avukatlarına da tebliğ edildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

'Yolsuzluk' soruşturmasında; Ekrem İmamoğlu ve 99 isme "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilirken,

'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında da; İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 isim "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla karşı karşıya.

Şu ana kadar iki ayrı soruşturma kapsamında 89 isim gözaltına alınırken, 4 günlük süreçte önce Vatan Emniyet'te ifade veren isimler daha sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler

Bugün nöbetçi hakimlikte ifade veren isimlerden Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İBB soruşturmasında serbest bırakılan isimler

Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.