İBB'den 6 ayda evlenenlere 60 milyon TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi çiftlere ‘Evlilik Desteği’ vermeye başladı.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödeme, kadının hesabına yatırılıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan Evlilik Desteği hizmeti ile 6 ayda toplam (Mayıs- Kasım 2023) 8.682 çifte 7.000 TL toplam 60 milyon 774 bin TL’lik evlilik desteği sunuldu. Değerlendirmeye tabi olan çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.