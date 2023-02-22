İBB'nin hasarlı bina tespit projesinde önemli değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak yaptığı hızlı tarama testinin kapsamı genişletildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından İstanbul’da talep patlaması yaşanan İBB’nin ücretsiz hızlı bina tarama çalışmasında önemli bir değişikliğe gidildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz” paylaşımında bulundu.

Binalarını teste sokmak isteyenlerin “https://binatespiti.ibb.istanbul” adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.