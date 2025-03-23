İBB’ye yönelik ‘terör’ suçlamasında tutuklanan ya da serbest bırakılan isimler hangileri?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılanların isimleri netleşiyor. 'Terör' soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan yedi zanlı arasında gözaltına alınanlardan bazıları tutuklandı, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişi hakkında 'yolsuzluk', yine İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında 'terör' suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan isimler dün Çağlayan Adliyesi'ne götülürken, saatler süren sorguların ardından zanlılar mahmeye çıkarıldı. Mahkeme bugün sabah saatlerinde tutuklama ve serbest bırakma kararlarını verdi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bir kısım şüphelilerin serbest bırakılması kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edileceği öğrenildi.
Terör soruşturması kapsamında adı geçen 7 kişiden üçü tutuklanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı. Üç zanlı ise aranıyor.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden bazıları şöyle:
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan.
Terör soruşturması kapsamında serbest bırakılan isimlerden bazıları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.