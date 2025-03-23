İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanan ya da serbest bırakılan isimler hangileri?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılanların isimleri netleşiyor. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp dün adliyeye çıkarılan isimlerde yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar ile adli kontrolle serbest bırakılanlardan bazılarının isimleri netleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 kişi hakkında 'yolsuzluk', yine İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında 'terör' suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan isimler dün Çağlayan Adliyesi'ne götülürken, saatler süren sorguların ardından zanlılar mahmeye çıkarıldı. Mahkeme bugün sabah saatlerinde tutuklama ve serbest bırakma kararlarını verdi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bir kısım şüphelilerin serbest bırakılması kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edileceği öğrenildi.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden bazıları şöyle:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon'un sahibi Eyüp Subaşı, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İşadamları Ali İlbak, Yusuf İlbak, Ali Nuhoğlu, Serdar Haydanlı, İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay, BVA Reklam AŞ kurucusu Ahmet Köksal, Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi Kamil Timur Delibaş, Reklamarea Yöneticisi Alper Aydın, Mete Sarıaltun, Serdar Öztürk, Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı Mustafa Nihat Sütaş, Ahmet Çiçek, Servet Yıldırım, Süleyman Atik, Serkan Öztürk, Umut Şenol.
Yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılanlar
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Ercan Saatçi, işadamı Ahmet Palazoğlu, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Birsen Şahin, Alperen Aydın, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Vahit Doğan.