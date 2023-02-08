IC Holding ve IC Vakfı, 1200 gönüllü ile hayat kurtarıyor

IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı afet bölgesine ve bölgedeki vatandaşlarımıza yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren hızla harekete geçen IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, farklı sektörlerdeki yetkinlikleri doğrultusunda tüm birimlerini afet bölgelerine seferber etti. Depremin ilk saatlerinden itibaren aralıksız çalışan uzman ekip sadece ilk iki günde 514 canın kurtarılmasına destek oldu.

20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacına destek verecek

IC Holding, deprem bölgesine desteklerini kriz koordinasyon ekibinin yönlendirmesiyle afet yönetim sistemine uygun olarak yürütüyor. Bu kapsamda çalışmalar, deprem sonrası en kritik dönem olan ilk 72 saate yapılabilecekler ve iyileştirme dönemi için de yapılabilecekler olmak üzere 2 döneme ayrıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, geçici hastane ve konaklama için kullanılacak 5 adet konteyner hızla afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede kurulan 7 adet sıcak yemek ünitesi ile hizmet verilirken, toplamda 7 TIR dolusu battaniye, ısıtıcı, eldiven, tıbbi ve hijyenik malzemeler ile çeşitli gıda ürünleri bölgeye gönderildi; yenileri de gönderilmeye devam ediyor.

Afet bölgesinde aynı anda bin, günde toplamda 5 bin kişiye hizmet verebilecek yemekhane kuruluyor. Bununla birlikte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak 185 adet konteynerin daha kurulum işlemi tamamlanmak üzere.

IC Holding çatısı altında yer alan Antalya bölgesindeki oteller de depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Mersin Büyükeceli’de kuruluma hazır olan prefabrik kampı devreye alarak 20 bine yakın vatandaşımızın barınma ihtiyacının karşılanması için kurum çalışmaları da hızla devam ediyor.

Çalışmalarını İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürüten grup, destek faaliyetlerine büyük bir hız ve titizlikle devam edecek.