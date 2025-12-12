İç kanama geçirip hastaneye kaldırılmıştı: Murat Cemcir'den ilk açıklama geldi

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncu, 3 Aralık’ta yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Üç gün yoğun bakımda kalmıştı

Cemcir, üç gün süren yoğun bakım sürecinin hayatının en uzun saatleri olduğunu belirterek doktorlarına ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Açıklamasında, “3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi" ifadelerini kullandı.

"Merhaba ikinci hayat"

Tedavi boyunca kendisine destek olan ailesine, akrabalarına, hastaneye gelerek ya da farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Cemcir, yaşadığı süreci “Merhaba 2. hayat” sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu, ameliyat sürecine dair şunları söyledi:

"Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu..."

Cemcir, evde dinlenme dönemine geçtiğini ifade etti.