İçişleri Bakanı: 110 bin sosyal medya hesabını izledik

15 Kasım 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında terörle mücadele operasyonlarına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Soylu, 2018 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 110 bin civarında sosyal medya hesabının takip edildiğini, paylaşımları yaptığı tespit edilen 7 bin şahsın adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 217 bin 971 kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Soylu, 16 bin 684 kişinin hüküm giydiğini, 14 bin 758 kişinin ise halen tutuklu olduğunu aktardı.

Soylu, DEAŞ'a yılın ilk on ayında gerçekleştirilen 1 bin 130 operasyon sonucunda ise 283 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 2 bin 477 kişinin gözaltına alındığını ve 761 kişinin tutuklandığını söyledi.

Kaynak: Reuters