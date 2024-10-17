İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İlk belirlemelere göre Sivas'ta olumsuz bir durum bulunmuyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi ve sosyal medya hesabından depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
AA
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.
Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.