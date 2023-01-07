İçişleri Bakanı Soylu: Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar, başaramadılar

Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'da güzel bir havada güzel bir atmosferle karşılaştıklarını söyledi.

Antalya'da coşkulu bir kalabalığın kendisini 20 yıldır hizmet eden, bu hizmeti yaparken de "Ben sadece Allah'ın önünde, milletimin önünde eğilirim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini belirten Soylu, aynı zamanda bu topluluğun Türkiye'nin yüz yılının sözleşmesini imzalamak için de mitinge geldiğini dile getirdi. Bugüne kadar AK Parti iktidarının çeşitli engellerle karşılaştığını anlatan Soylu, "Avrupa'dan Amerika'dan ekonomik saldırılar yaptılar. Diz çökertemediler, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar başaramadılar" dedi.

“Erdoğan'a çelme takmak isteyen kim varsa o akşam telefonla arama sırasına girecekler”

CHP Genel Merkezi'nde Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin ise Soylu, şunları söyledi:

"Geçen gün Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezinde bir bölücü, Türk bayrağı olmadan ülkemde, 'Bu ülkede özerklik gelecek.' diyen bir bölücüyü çıkardılar, şikayet bizim şikayetimiz değildir, vallahi al yıldızlı bayrağımız Türk bayrağının şikayetidir. Kim bu bayraktan utanıyorsa, kim bu bayrağı partisinin genel merkezinde koymaktan utanıyorsa onlara yuh olsun. Onlara yuh olsun." diye konuştu.

Seçimleri hatırlatan Bakan Soylu, seçimden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin desteğiyle, duasıyla zaferle çıkacağını vurguladı. Soylu, şunları kaydetti:

"Bir Tayyip Erdoğan var bir de Kemal Kılıçdaroğlu var, gülüyorsunuz değil mi, bunu söylüyorum, seçim günü akşamı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi değil dünyada Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyen kim varsa o akşam telefonla arama sırasına girecekler. Tayyip Erdoğan'ı tebrik edecekler. Bunu siz sağlayacaksınız, bunu milletimiz sağlayacak."