İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023 yılı terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini 7716 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.