İçişleri Bakanlığı: Kaçmaya çalışan 50 FETÖ firarisi teslim edildi
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi 50 kişinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ firarisi 50 kişinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınmıştır." denildi.