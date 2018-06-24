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İçişleri Bakanlığı: Oy verme işlemi sorunsuz başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada oy verme işleminin tüm yurtta sorunsuz bir şekilde başladığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı: Oy verme işlemi sorunsuz başladı
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Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 08.00'da oy vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada oy verme işleminin tüm yurtta sorunsuz bir şekilde başladığı belirtildi. 

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamasında, "Şu ana kadar seçimle ilgili bize herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Herkes oylarını huzur içerisinde kullanıyor" dedi

Son dakika seçim

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