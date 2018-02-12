İçişleri Bakanlığı terör listesini güncelledi

12 Şubat 2018

İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine eklemeler yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol görüşü savunduğu ifade edilen örgütlerden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD Lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.



Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Fehriye Erdal da listede

Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.