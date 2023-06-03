İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

“26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım #İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum.”