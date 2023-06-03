İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama
İçişleri Bakanlığı’na atanan eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Haber Merkezi
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Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
“26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım #İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum.”