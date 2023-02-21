İçme suyu altyapısının yüzde 98'i onarıldı
AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamasının ardından depremlerden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde içme suyuna sorunsuz erişim sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu altyapısının yüzde 98'inin onarıldığını, vatandaşların içme suyuna erişiminin sağlandığını bildirdi.
Ekiplerin 172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesisinin tamamında yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderildi. Depremden etkilenen 11 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu alt yapısının yüzde 98'i onarıldı. Çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından yüzde 100 olarak tamamlanacak.