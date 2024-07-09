İçme suyu israf edenlerin aboneliği iptal ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaylalarda yaşanan içme suyu sıkıntısı için harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, su sıkıntısı yaşayan bölgelerde su kayıplarını azaltmak için yoğun çaba harcıyor. Kırsal mahalle ve yaylalarda kontrollerini sıklaştıran ASAT ekipleri, yaylalardaki sayaç okumaları sırasında geçici insani tüketim amaçlı abonelikleri olan vatandaşların, bu suyla bahçe suladığını tespit ediyor. Böyle bir durumla karşılaştıklarında tutanak tutan ekipler, içme suyuyla bahçe sulayan vatandaşların aboneliklerini iptal ediyor."

Su sıkıntısı olan bölgelerde tarama yapılıyor

Emre Akdemir, su sıkıntısı yaşayan bölgelerde tarama yaptıklarını bildirdi: "Tarama neticesinde sulama yapılan yerlerin kontrolleri yapılmakta. İçme suyu aboneliğiyle bahçe sulayanlara tutanak tutulmakta. Bu tutanaklar sonucunda da abone iptallerine başlamış bulunmaktayız. Bu sayede su sorunu azaltılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.