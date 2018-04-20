İçtüzük değişikliği gündemde

20 Nisan 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği konusunda kanun tasarı ve tekliflerinin, esas itibarıyla "Meclis'in mutfağı" diye sayılan komisyonlarda daha çok irdelenmesi, incelenmesi ve teknik düzeyde ele alınmasını istediklerini belirterek, bunu öngören bir içtüzük istediklerini dile getirdi.

Komisyonların esas olmasını, TBMM Genel Kurulunda ise milletvekillerinin özgürce konuşma imkanı bulabilmesini istediklerini aktaran Elitaş, "Yani Genel Kurul, kanun teklifleri ve tasarıları için daha rahat konuşma alanı olacak ve belli bir günde oylama yapılabilmesine imkan verecek bir hale dönecek." dedi.

"Tasarı ve teklifler komisyonlarda olgunlaşsın"

Mustafa Elitaş, dünyadaki parlamento örneklerinde olduğu gibi, tasarı ve tekliflerin esas olarak komisyonlarda görüşülmesini, Genel Kurulun ise siyasi düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer olmasını istediklerini söyledi. Elitaş, "Tasarı ve teklifler komisyonlarda olgunlaşsın, netleşsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliği yapılabilir mi?" sorusunu Elitaş, "Meclis, seçim için kapanmadan İçtüzük değişikliği yapılabilir. Daha önceki İçtüzük değişikliği komisyonlarında, komisyonların daha etkin hale gelmesi, teklifler ve tasarıların orada olgunlaştırılması, Genel Kurulun sadece bilgilenme ve onay makamı haline dönmesi konusunda, bütün siyasi partilerde ortak mutabakat vardı." diye yanıtladı.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği yapılmaması halinde de 27. Yasama Dönem'de sorun olmayacağını vurgulayarak, "TBMM İçtüzüğü'nde 'seçimler 5 yılda bir yapılır' yazıyor ama biz dört yılda bir yapıyoruz." dedi.

Mustafa Elitaş, "Bence, Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliğinin görüşülmesi uygun olur. İçtüzük değişikliği konusunda, seçim ittifakı yaptığımız MHP ile görüştükten sonra muhalefetle görüşmekte fayda var. Çünkü yeni İçtüzük 27. Yasama Döneminde uygulanacak, herkesin bu konuda katkısı ve görüşlerinin olması uygun olur" diye konuştu.

"Sabahlara kadar çalışma ihtiyacı ortadan kalkmış olacak"

Yapılması planlanan değişiklikle, TBMM İçtüzüğü'nün cumhurbaşkanlığı sistemine uygun hale getirileceğini belirten Elitaş, "26 maddesi tamamen uyum maddesi, diğer maddeler ise komisyon aşamasının daha etkin hale getirilmesiyle ilgili." ifadesini kullandı.

Elitaş, TBMM Genel Kurulunda teklif ya da tasarılar görüşülürken, saat 22.00-23.00'de gündeme geçilebildiğine işaret ederek, "Ama biz Genel Kuruldaki konuşmaları daha rahat yapmak için bu değişikliği istiyoruz. Oylamaları da belli bir güne alabildiğimiz takdirde, Meclisin sabahlara kadar çalışma ihtiyacı ortadan kalkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA