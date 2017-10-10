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İdlib'de çatışma sesleri

İdlib kırsalındaki uzun namlulu silahlarla çatışma sesleri, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duyuldu.

İdlib'de çatışma sesleri
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında, uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu.

Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor.

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