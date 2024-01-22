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İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.