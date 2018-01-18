İDO'da iç hat seferleri yeniden başladı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç seferleri iptal edilen İDO yeniden normalde döndü.
Gece boyunca etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç seferlerini durdurduğunu açıkladı. Ardından 09:50 itibariyle seferlerin yeniden normale döndüğünü duyurdu.
İDO'da iptal olan seferler:
08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:10 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüsleri'nde de (BUDO) bazı seferler iptal edildi.
BUDO'da iptal olan seferler:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Kaynak: İHA