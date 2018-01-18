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İDO'da iç hat seferleri yeniden başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç seferleri iptal edilen İDO yeniden normalde döndü.

İDO'da iç hat seferleri yeniden başladı
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Gece boyunca etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç seferlerini durdurduğunu açıkladı. Ardından 09:50 itibariyle seferlerin yeniden normale döndüğünü duyurdu.

İDO'da iptal olan seferler:

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:10 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri'nde de (BUDO) bazı seferler iptal edildi.

BUDO'da iptal olan seferler:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Kaynak: İHA

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