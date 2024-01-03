İETT 2023'te Dünya'yı 10 kez dolaştı!
İETT, yaklaşık 10 bin personeliyle İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiriyor. Geçen yıl otobüs ve metrobüs seferiyle Dünya’nın etrafını 10 bin kez dolaşacak mesafede yol kat edildi.
Geçen yıl 14 milyon 700 bini otobüs, 1 milyon 900 bini de metrobüsle olmak üzere 16 milyon 600 bin sefer yapıldı. 11 adet gece hattında 47 bin 700 seferle 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti.
Çin nüfusu kadar yolculuk
Geçen yıl otobüs ve metrobüslerle 1 milyar 350 milyon yolculuk yapıldı. Yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirilmiş oldu. Sadece otobüsle yapılan yolculuk sayısı 2022'ye göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı.
Bir günde 1 milyon yolcu
Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta 24 saat çalışan metrobüsle 288 milyon yolculuk yapıldı.
6 Ekim’de metrobüsteki yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim’de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 binle rekor seviyeye ulaştı.
Adalar'a 1,5 milyon yolcu
2023 yılında Adalar’da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti. Tünel hattında ise 4 milyon yolculuk yapıldıç