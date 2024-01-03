İETT 2023'te Dünya'yı 10 kez dolaştı!

Geçen yıl 14 milyon 700 bini otobüs, 1 milyon 900 bini de metrobüsle olmak üzere 16 milyon 600 bin sefer yapıldı. 11 adet gece hattında 47 bin 700 seferle 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti.

Çin nüfusu kadar yolculuk

Geçen yıl otobüs ve metrobüslerle 1 milyar 350 milyon yolculuk yapıldı. Yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirilmiş oldu. Sadece otobüsle yapılan yolculuk sayısı 2022'ye göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı.

Bir günde 1 milyon yolcu

Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta 24 saat çalışan metrobüsle 288 milyon yolculuk yapıldı.

6 Ekim’de metrobüsteki yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim’de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 binle rekor seviyeye ulaştı.

Adalar'a 1,5 milyon yolcu

2023 yılında Adalar’da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti. Tünel hattında ise 4 milyon yolculuk yapıldıç