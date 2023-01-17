İGDAŞ'tan lodos mesajı: Uyumadan önce cihazınızı kapatın

Cnn Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında lodos fırtına hızında hasar yapar dikkat. Deniz Ulaşımında aksamalar olabilir. Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmak üzere Ege kıyısı ve Batı Akdeniz'de yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar yükseliyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına engel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirlendi. Denize açılamayıp, teknelerini barınağa çeken balıkçılar da lodosun geçmesini bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun, cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan Fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

İGDAŞ'tan İstanbullulara kısa mesajla lodos uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız" ifadeleri yer aldı.