İİT toplantısı öncesi Kalın'dan açıklama

17 Mayıs 2018

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yarın Filistin gündemiyle Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanacak.

Toplantı öncesi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi'nde İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs davasını savunmak amacıyla Filistin devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir" diyen Kalın, "Zirve'de Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır" şeklinde konuştu.