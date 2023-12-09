İİT ve Arap Birliği Temas Grubu Kanada'da görüşmeler yaptı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından kabul edilen Temas Grubu'nun, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldiği bildirildi.