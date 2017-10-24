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IKBY'de seçimler 8 ay sonra yapılacak

Partilerin aday göstermemesi nedeniyle dün, ertelendiği duyurulan IKBY başkanlık ve parlamento seçimleri 8 ay sonra yapılacak.

IKBY'de seçimler 8 ay sonra yapılacak
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı. Seçimlerin ertelendiği dün duyurulmuş, ancak süre belirtilmemişti. 

Ertelemeye gerekçe olarak, siyasi partilerin seçim kuruluna aday bildirmemesi gösterildi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin tekrar aday olmayacağını açıkladığı seçimler daha önce de ertelenmişti.

Bölgede gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgeleri neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan Peşmerge'den alması Barzani'yi güç duruma düşürdü.

Kaynak: AA

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