IKBY'deki referandumdan gelen ilk sonuçlar 'bağımsızlık' diyor
IKBY'deki bağımsızlık referandumundan gelen ilk sonuçlara göre, Kuzey Iraklıların yüzde 93,2'si bağımsızlık yönünde oy kullandı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı kentlerde yapılan bağımsızlık referandumundan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Alman Die Welt Gazetesi'nde ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan verilere göre ilk elde edilen sonuçlar Kuzey Iraklıların yüzde 93,2'si bağımsızlık yönünde oy kullandığını gösteriyor.
Bağımsızlığa karşı çıkanların oranının da yüzde 6,8 olduğu belirtiliyor. Kesin sonuçların 72 saat içinde açıklanması bekleniyor.
IKBY Seçim Kurulu, 5.2 milyon seçmenin 12 bin noktada oy kullandığı referanduma katlımı yüzde 78 olarak açıkladı.
Kesin sonuçların 3 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.