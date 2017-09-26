ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Gündem
  • IKBY'deki referandumdan gelen ilk sonuçlar 'bağımsızlık' diyor

IKBY'deki referandumdan gelen ilk sonuçlar 'bağımsızlık' diyor

IKBY'deki bağımsızlık referandumundan gelen ilk sonuçlara göre, Kuzey Iraklıların yüzde 93,2'si bağımsızlık yönünde oy kullandı.

IKBY'deki referandumdan gelen ilk sonuçlar 'bağımsızlık' diyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı kentlerde yapılan bağımsızlık referandumundan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Alman Die Welt Gazetesi'nde ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan verilere göre ilk elde edilen sonuçlar Kuzey Iraklıların yüzde 93,2'si bağımsızlık yönünde oy kullandığını gösteriyor.

Bağımsızlığa karşı çıkanların oranının da yüzde 6,8 olduğu belirtiliyor. Kesin sonuçların 72 saat içinde açıklanması bekleniyor. 

IKBY Seçim Kurulu, 5.2 milyon seçmenin 12 bin noktada oy kullandığı referanduma katlımı yüzde 78 olarak açıkladı.

Kesin sonuçların 3 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.