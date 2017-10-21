İki eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

21 Ekim 2017

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, haklarında yakalama kararı olan eski iki hakimin Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, hakim ve savcıların kaçacağı bilgisi üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesi ekipleri Yunanistan'a kaçma girişimindeki bir gruba operasyon düzenledi.

Aralarında Pakistan uyrukluların da olduğu grubun içerisinde yakalanan 2 Türk vatandaşının sorgusunda yakalama kararları bulunan eski hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu olduğu anlaşıldı.

FETÖ şüphelisi iki eski hakim gözaltına alındı.

Gözaltındaki eski hakimlerden Bülent Kınay'a HSYK 16. Dairesince ''futbolda şike davasına'' bakan hakimler için açılan incelemede üye hakim sıfatıyla inceleme başlatılmıştı.

Eski hakim Uslu ise Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri arasında yer alıyordu.

Uslu ve Kınay'ın Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3 bin euro verdikleri iddia edildi.

Kaynak: AA