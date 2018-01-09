İki gaziyi darp edenler için istenen ceza belli oldu

09 Ocak 2018

Terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 5 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Başkent'te aileleriyle seyahat ederken bir akaryakıt istasyonunda darbedilen iki gazi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğan Çiçek, Tamer Görkem, Barış Y, Batuhan Ö, ve Enes K. hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama," "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek'in, 24 yıl 4 ay, şüpheli Tamer Görkem'in de 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek ile benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Y., Batuhan Ö. ve Enes K.'nin ise kasten yaralama nedeniyle 1 yıl, darp eyleminden dolayı 6 yıl, hakaret ve tehdit suçlarından ise 12 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

Kaynak: AA