İki ilde art arda iki deprem meydana geldi

03 Temmuz 2018

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, saat 16.16'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Çorum'da da deprem meydana geldi

Çorum'un Dodurga ilçesinde richter ölçeği ile 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 15.56'da merkez üssü Dodurga ilçesine bağlı Kirenci köyü olan bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 3.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA