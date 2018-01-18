İki ilde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim ile Siirt'in PErvari İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Adıyaman'ın Gerger İlçesi'nde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edildi.

Gerger Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada taşımalı eğitim yapılan okulların kar nedeniyle tatil edildiği belirtilerek, "İlçemizde bulunan köylerdeki ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle Gölyurt, Gürgenli, Ağaçlı, Çobanpınar ve Oymaklı köylerindeki taşıma merkezi olan okullarımızda eğitime 18.01.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde de yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi. Pervari Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının devam ettiği ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.