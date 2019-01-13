İki ilde eğitime kar engeli

13 Ocak 2019

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının bölgede devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde okulların 14 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda da Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçeleri ile bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. (AA)

Iğdır

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Iğdır'da merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. (İHA)