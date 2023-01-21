İki kamyonun çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden biri ile oğlu hayatını kaybetti.
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Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde Doğan Selçok'un kullandığı 42 CKT 70 plakalı odun yüklü kamyon, önünde seyreden kardeşi Mustafa Selçok idaresindeki 42 J 1220 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Doğan Selçok ile yanında bulunan oğlu Emirhan Selçok (14) olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ile oğlunun cenazesi, incelemenin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.