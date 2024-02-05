İki kişinin saldırdığı müzisyen Umut Emre Aytekin hayatını kaybetti
İstanbul'un Güngören ilçesinde restoranda tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin, hayatını kaybetti.
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Aytekin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. (23) ve C.T'yi (22) de olay yerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.