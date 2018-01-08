İki yıllık mezuna kısa döneme yalanlama

08 Ocak 2018

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun, hükümetin gündeminde olmadığı bildirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, ulusal bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, meslek yüksekokulu mezunlarına askerliğin kısalacağı şeklinde bir değerlendirme yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Röportaj sırasında gazetecinin, 'Meslek yüksekokulunu bitirene de askerlik süresinde bir indirim sağlansa, bu konuda çok yazdık…' şeklindeki sorusuna Bakan Özlü'nün, 'Bu konuşulan bir konu. Sivas'ta Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu sanayicilerle yaptığımız bir toplantıda bu konu konuşuldu. Milli Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu konu gündemde, bilmediğimiz bir konu değil' şeklindeki cevabı, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun hükümetin gündeminde olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir."

Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay eğitim mekanizması sisteminin yeniden dizayn edildiğini belirten Canikli, TSK'nın önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının, Milli Savunma Üniversitesinde bir araya getirildiğini anımsattı.

Bakan Canikli, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yine dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. Ondan kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen olarak nasp edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 astsubayımız da bu kapsamda eğitilecek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler. Ancak bu nasptan sonra sınıf okullarında gerekli eğitimlerini tamamlayacaklardır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra başlayacaktır. "

Kaynak: AA