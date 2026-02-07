İkinci ara tatil ne zaman? Mart ara tatil hangi tarihte?
Okullarda 2. dönemin açıklaması ile birlikte ikinci ara tatil takvimi de merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler zaman zaman konu hakkında araştırma yaparak "Mart ara tatil ne zaman" diye soruyor.
Öğrencilerin 2 Şubat itibarıyla okullardaki ikinci dönemi başladı. İlk hafta geride kalırken zaman zaman ikinci ara tatil tarihi sorgulanıyor. Sınavlar öncesi "İkinci ara tatil ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
