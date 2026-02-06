Dilek İmamoğlu'nun kardeşi ve 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme, aralarında Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 4 şüpheli hakkında ise, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verdi.