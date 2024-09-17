İkinci el araç satışında yeni dönem: 27 Eylül'de zorunlu oluyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?)

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci el araç alım satım işlemlerinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve işlemleri daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi hakkında bilgi verildi.

Sistem, Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği içinde hayata geçiriliyor.

Güvenli Ödeme Sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme videosunda, sistemin işleyişi detaylı olarak anlatıldı. Buna göre, ikinci el araç satışında şu adımlar izlenecek:

* Satıcı süreci başlatacak: Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlatarak alıcının ödeme yapabilmesi için referans numarası oluşturacak.

* Alıcı para yatıracak: Alıcı, notere gitmeden önce bu referans numarasıyla ödemeyi aracı kuruluşa yatıracak.

* Satış onayı: Satış işlemi noter tarafından onaylandığında, güvenli hesapta bekleyen para, anında satıcının hesabına aktarılacak.

Bu yeni sistem sayesinde araç alım satım işlemleri dolandırıcılık riski taşımadan, tamamen güvence altına alınmış olacak.

Dolandırıcılık vakalarına son

Ticaret Bakanlığı, bu uygulamanın dolandırıcılık vakalarını tamamen ortadan kaldıracağını vurguluyor. Daha önce araç satış işlemlerinde karşılaşılan güvenlik zafiyetleri, Güvenli Ödeme Sistemi ile ortadan kaldırılarak hem satıcı hem de alıcı için güvenli bir ortam sağlanacak.

27 Eylül’den itibaren zorunlu hale gelecek olan Güvenli Ödeme Sistemi, Türkiye’de ikinci el araç alışverişine yeni bir güvenlik standardı getirecek.