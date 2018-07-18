İkinci el araçta ‘bedelli askerlik’ hareketliliği

18 Temmuz 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikincil el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Bedelli askerlik yapabilmek için kendisine kaynak sağlamaya çalışan birçok araç sahibi online satış sitelerine peş peşe ilan vermeye vermeye başladı. ‘Severek kullandığım aracımı bedelli askerlik nedeniyle satıyorum’ , ‘Aracımı bedelli askerlik nedeniyle satışa çıkarıyorum’ ifadeli birçok ilan sitelerde yerini aldı. İkinci el satış ilan verilen araçların fiyatları ise 16 bin TL ile 30 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

Bedelli askerlik TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş, “Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA