İkinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Fatime Bozali (79), ailesiyle yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2. katının penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bina ve çevresinde inceleme yaptı.

Bozali'nin cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.