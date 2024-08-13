İkinci şans da işe yaramadı...

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ile de ilgili sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, yine bir ayrılık haberi ile gündeme geldi. Hacıoğlu sevenlerine, "Eski eşten sevgili olamadı!" dedirtti.

Kızı Yemin'in annesi ve dört yıllık eşi Duygu Kumarki ile tekrar bir araya gelen Hacıoğlu, Ocak 2024'te başlayan ilişkiyi, her iki tarafın da rızası ile karşılıklı alarak sonlandırdı. Kumarki bu kararı "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" cümleleri ile sosyal medya hesabından duyurdu.