“İklim değişikliği, davranış biçimimizi etkileyecek”

Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen UNECE/ FAO “Değişen İklim Koşullarında Türkiye’de Ormancılık Politikası Diyaloğu Program’nda ağaç zararlıları ve hastalıklarına da değinerek, "Ağaç zararlıları ve hastalıkları ormanlık alanlara, yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor.

Yani mücadelenin büyüklüğünü anlatması açısından çok önemli. O yüzden Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı, Tarım ve Orman Bakanlığının diğer birimleriyle beraber yaklaşık 50 türdeki zararlıya karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele de biyolojik mücadele, altını çizelim. Yaklaşık 54 üretim istasyonunda 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır" bilgisini paylaştı.

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok ormanların etkileneceğinin konuşulduğunu ifade eden Yumaklı, "Şu anda bizim teşkilatımızın elinde rezerv güçlerle beraber 24 uçağımız var. 100 helikopterimiz ve 10 insansız hava aracımız bu mücadelede çok önemli bir yer tutmakta. Yaklaşık 4 bin 500'e yakın kara aracımız var. 776 yapay zeka ile çalışan kulemiz var. 25 bin orman işçimiz var. 118 bini aşan da gönüllümüz var.

Yangına müdahalede hedef 10 dakika

Orman yangınlarıyla mücadele bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Türkiye, Akdeniz ülkeleri olan İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Fransa ile kıyaslandığında hemen hemen aynı şekilde yangınla mücadeleyi yapıyor. Bu anlamda en başarılı ülkeyiz. 2000'li yıllarda 45 dakika olan yangına müdahale, geçtiğimiz yıl itibarıyla 11 dakikaya düştü. Bu yılın ortalamasında, sene sonunda bakacağız. Hedefimiz 10 dakikaya düşürmek" diye konuştu.